Dailymilan.it - Milan, Roberto Donadoni: ritorno a Milano? ho sognato quella panchina ma ne Galliani ne Berlusconi…

Leggi su Dailymilan.it

L’ex giocatore delha espresso tutta la sua delusione per non essere tornato ao cone BerlusconiIlha gettato all’aria la seconda opportunità di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League, dopo aver perso contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. I rossoneri sono usciti sconfitti dal doppio confronto dei playoff contro il Feyenoord.Un’eliminazione che ha fatto soffrire anche, che al Corriere dello Sport, ha commentato la fuoriuscita dei rossoneri dalla Champions League. Eppure nella storia è sempre stato l’habitat naturale dei rossoneri.Ero in tribuna l’altra sera, ho sofferto. Fatico a riconoscere il. Mi procura sofferenza, non c’è più quello stile e non penso soltanto al campo: non c’è più lo stesso stile.