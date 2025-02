Rompipallone.it - Milan, Conceicao scatenato in conferenza stampa: ecco cos’ha detto

Ultimo aggiornamento 22 Febbraio 2025 22:10 di redazioneIl tecnico dei rossoneri ha parlato dopo la sconfitta esterna per 2-1 sul campo del Torino: inutile il gol dell’illusione di ReijndersÈ stata una partita sfortunata per ildi Sergio. Al netto di tutto ciò che si può giustamente dire sul cattivo momento dei rossoneri, oggi è successo di tutto: dall’autogol comico di Thiaw al 2-1 nato da un’ingenuità clamorosa, fino al rigore sbagliato da Pulisic. Tra l’altro è stato anche il primo penalty sbagliato in carriera dallo statunitense.Fatto sta che la classifica non guarda in faccia a nessuno e al momento i rossoneri sono settimi, a pari punti col Bologna, a 41 punti in attesa di recuperare la sfida contro lo stesso club di Vincenzo Italiano. Dopodiché il difficile match contro la Lazio per aprire il mese di marzo.