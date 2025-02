Rompipallone.it - Milan, clima tesissimo per il k.o. contro il Torino: è successo dopo la partita

Ultimo aggiornamento 22 Febbraio 2025 20:57 di Laura BisognoIlesce sconfitto dall’Olimpico di: Sergio Conceicao e la squadra devono fare i conti con un.Ilsi fa autogol e, nella gara del tardo pomeriggioil, perde tre punti fondamentali in ottica classifica. I rossoneri, che regalano il vantaggio agli avversarisolo 5 minuti dall’avvio – con una autorete di Malick Thiaw – riescono ad accorciare le distanze per soli due minuti. Al pareggio di Tijjani Reijnders (al suo ottavo gol in Campionato) ha risposto subito Gvidas Gineitis, che ha definitivamente chiuso i giochi allo stadio Olimpico.Settimana da dimenticare per ilUna settimana da depennare, quella che il Diavolo ha appena vissuto. L’eliminazione dalla Champions Leagueil pareggioil Feyenoord non è bastato per caricare la squadra della giusta motivazione per conquistare la vittoria e approfittare della sconfitta del Bologna (prossimo avversario) per mano del Parma e del pareggio della Lazio a Venezia.