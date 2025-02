Serieanews.com - Milan, cinque cessioni a fine stagione: la scelta di Conceiçao per l’immediato

Leggi su Serieanews.com

, è fallimento del progetto: in estate benaddii, intanto ecco le scelte di: ladiper– SerieAnewsLadelè fatta di alti e bassi, e, nonostante la recente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, i rossoneri non hanno intenzione di arrendersi.Un’uscita che, se da un lato ha scosso gli animi, dall’altro ha spinto il club a concentrarsi con maggiore intensità sull’obiettivo principale della: il quarto posto in Serie A, che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima competizione europea. La squadra di Conceição ha trovato la forza di rialzarsi grazie a due vittorie consecutive, portando a tre i successi nelle ultime quattro giornate di campionato, ma la corsa è ancora lunga.