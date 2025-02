Dailymilan.it - Milan, caccia al quarto posto: Sérgio Conceição si aggrappa a Santiago Gimenez

Leggi su Dailymilan.it

del, mistersie ai suoi goal, cosi si può tornare in Champions LeagueIlinizierà nel pomeriggio odierna la rincorsa al. Allo stadio Olimpico di Torino, i rossoneri didovranno riscattare l’eliminazione in Champions League e provare a recuperare terreno sulche garantirebbe la qualificazione alla massima competizione europea.Per provare a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato, mistersie ai suoi goal. Dopo i gol messi a segno contro l’Empoli e contro il Verona, che hanno portato 6 punti ai rossoneri, il messicano è chiamato a una nuova prestazione da bomber su un campo storicamente molto ostico per il