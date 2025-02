Panorama.it - Micam 2025: il mondo della calzatura in Fiera

Leggi su Panorama.it

Ilsi prepara a celebrare una delle sue più prestigiose manifestazioni internazionali:Milano. Dal 23 al 25 febbraioMilano accoglierà oltre 850 brand, di cui 415 italiani e 438 provenienti da 28 paesi, in un evento che si conferma vetrina d’eccellenza per il settore. Questa edizione, all’insegna dell’innovazione esostenibilità, offre una panoramica sulle nuove tendenze e sulle tecnologie emergenti, consolidandocome appuntamento irrinunciabile per buyer, professionisti e appassionati di moda.Il panorama calzaturiero mondiale si trova a un punto di svolta, in cui la capacità di innovare si intreccia con una tradizione secolare di artigianalità e maestria. L’edizionediMilano celebra i game changers del settore: aziende e designer capaci di trasformare il mercato grazie a visione, creatività e resilienza.