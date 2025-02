Iltempo.it - "Mia figlia mai con uno di destra": sondaggio smaschera l'ossessione della sinistra

Va dove ti porta il cuore ma solo se lei o lui votano il partito giusto. L'adagio, aggiornato all'Italia delle divisioni politiche, vale soprattutto per i genitori di, pazzi all'idea che lao il figlio si innamori di qualcuno che parteggia per il centro. I dati arrivano dal dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'università Bocconi che ha realizzato uno studio dell'osservatorio "Monitoring democracy" sulla "polarizzazione affettiva", ossia sull'influenza delle idee politiche nelle relazioni umane. Nel dettaglio, riporta il Corrieresera, si valutano le possibili reazioni a un rapporto "misto" politicamente. Ebbene, i più infastiditi da un'ipotetica relazione con qualcuno di posizioni diverse sarebbero gli elettori del Pd (contrari per il 60,5%) e di Alleanza Verdi e(con un tasso addirittura del 74,3%).