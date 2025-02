Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono comportato male, sono io la me**a”: Luk3 disperato scoppia in lacrime e chiede scusa ad Alessia. Ecco cos’è successo ad “Amici 24”

In amore si sa, non sempre le cose vanno come vorremmo. Accade a tutte le e età e anche dentro la scuola di “di Maria De Filippi“. Il giovane cantautore, uno dei più apprezzati dell’edizione di quest’anno, dopo la rottura con la ballerina, si è avvicinato all’altra ballerina Raffaella. Ma l’ex fidanzata ha puntato il dito contro il cantante: “Ci eravamo lasciati due giorni prima. Tu non ti preoccupi di me ma di non sembrare un pagliaccio!”.Dopo queste durissime parole il 17enne si è rinchiuso dentro il bagno della sua camera ed èto in. Una volta uscito, con il viso rigato in volto dal pianto, si è rivolto con sincerità alla sua ex fidanzata: “Come mi posso sentire?consapevole di questa cosa, la merdasempre stato io e ci ho messo la faccia. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto io.