Dilei.it - Mi piace un sacerdote: cosa fare con una crush davvero complicata

Leggi su Dilei.it

Ci sono tanti modi per farsi del male in amore: uno di questi è innamorarsi (o credere di essere innamorate) di un prete. Non capita più così di frequente come un tempo, anche perché con la crisi delle vocazioni ci sono meno sacerdoti in giro, la cui età media è oltretutto di 62 anni, però nelle parrocchie circolano ancora religiosi abbastanza giovani, magari stranieri. Come può succedere quindi di infatuarsi per un ministro del culto? A noi, che abbiamo il master in “Situazioni sentimentali complicate e dove trovarle”, può accadere anche questo. Ma dobbiamo trovare un modo per uscirne, perché nel 99,99% casi non c’è l’happy end.Se l’ammirazione diventa attrazioneI sacerdoti sono spesso figure carismatiche, capaci di trasmettere un senso di pace, equilibrio e rigore morale che può essere molto coinvolgente e convincente, soprattutto per chi è alla ricerca di punti di riferimento.