Metropolitana a Milano, a Sant'Ambrogio aperto il tunnel che unisce M4 e M2

– È statoilchela stazionedella2 all’omonima stazione della4. Da ieri è quindi possibile muoversi da una linea all’altra percorrendo un passaggio coperto. Un collegamento che si è fatto attendere più del dovuto ed ha finito con l’esser pronto in ritardo sul ritardo. Come noto, l’inaugurazione dell’ultima tratta della4 è avvenuta lo scorso ottobre, quando i treni hanno iniziato a correre nel sottosuolo da un capolinea all’altro, dall’aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. Nel mentre, però, le sistemazioni superficiali accusavano e hanno continuato ad accusare ritardi. Stando all’ultimo cronoprogramma, seppur ufficioso, ildi collegamento tra la M4 e la M2 in quel diavrebbe dovuto aprire entro la fine di gennaio.