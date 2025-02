Tg24.sky.it - Meteo, week end mite con temperature in aumento e qualche nuvola: le previsioni

Leggi su Tg24.sky.it

Quello che stiamo affrontando sarà un fine settimana, l'ultimo di febbraio,e conin nettoma con un po' di nuvole, già a partire dalla giornata di oggi, in cui il sole splenderà su buona parte dell'Italia. Si tratta però di una situazione che non dovrebbe durare molto, come confermano gli esperti. La prossima settimana sarà , infatti, dominata da diverse perturbazioni con tante piogge edi nuovo in calo. Cosa succede nelendDunque nelle prossime ore è previsto sole splendente su gran parte della nostra penisola. Piovaschi sono possibili sulle Isole Maggiori e su Liguria, Toscana, Alto Lazio, Piemonte e Lombardia. Leperò sono previste infino a 20-21°C al Sud, 15-17°C al Centro e 10-12°C al Nord. Domenica gli ombrelli saranno aperti tra Liguria ed Alta Toscana, mentre al Sud si toccheranno i 23°C con un bel sole.