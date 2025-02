Dayitalianews.com - Messina, usa spray al peperoncino per sequestrare e rapinare i genitori

Leggi su Dayitalianews.com

Carabinieri della stazione di San Filippo del Mela () hanno arrestato una donna per sequestro di persona a scopo di rapina, reati commessi nei confronti dei.Secondo l’accusa, dopo aver saturato l’abitazione dei due anziani con unoal, la donna avrebbe segregato in casa il padre e la madre per sottrarre loro oggetti di valore.L’aggressione è stata interrotta dai carabinieri, allertati da un cittadino che, sentendo le grida di aiuto provenire dall’appartamento, ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Gli agenti sono riusciti a fermare la donna, che aveva tentato di nascondersi su un balcone vicino all’abitazione dei, e a recuperare la refurtiva, composta da preziosi in oro e argenteria di grande valore, poi restituita ai legittimi proprietari.