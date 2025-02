Ilgiorno.it - Merate, vigilanza organizzata fai da te: quattro i gruppi attivi in città

(Lecco) –fai da te a. Reati e furti in abitazione, almeno quelli denunciati e registrati nelle statistiche ufficiali, diminuiscono in. La paura e il fastidio soprattutto per le razzie in casa e le aggressioni in strada però aumentano aumentano, e con essi la percezione di un’insicurezza diffusa. Contro ladri, scippatori, rapinatori e delinquenti, il sindaco Mattia Salvioni e il comandante della Polizia locale Davide Fortunato Mondella, con il referente Cristian Bellenzier, chiamano a raccolta i cittadini per organizzare, anzi riorganizzare idi Controllo di vicinato. Non metronotte di ronde di quartiere, semmai sentinelle. «Ai gruppo spetta esclusivamente l’unico compito di segnalar e atti criminali osservati», sottolinea il comandante.