Lettera43.it - Meme coin e trading online su Telegram, gli affari poco limpidi attorno a Fabrizio Corona

Leggi su Lettera43.it

I contratti li legge sul water (lo ha detto lui). I nemici li sputtana. Gli amici pure. Parla sempre di soldi e per i soldi. Crede che la provocazione sia una sua esclusiva. Se ne frega degli appuntamenti e delle buone maniere, viene accusato di bucare gli eventi per cui si fa pagare (o di presentarsi con due, tre, quattro ore di ritardo). Soprattutto, promette guadagni facili. C’è un lato oscuro dietro l’ennesimo ritorno di. A questo punto importache sia vera, verosimile o falsa la vicenda delle corna spiattellate contro il volere di Fedez. A proposito, i due sembrano già aver rotto, visto che il rapper alla domanda dello youtuber Gabriele Vagnato su quali fossero i sintomi di «una nuova forma di Covid», cioè il, ha risposto: «Diventi uno dei tanti coglioni, deficienti che danno retta a quelli come te».