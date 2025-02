Ilfattoquotidiano.it - “Meloni vassalla di Trump, non è in grado di difendere Italia ed Europa”: Schlein contro la premier. “L’Ue? Nesuna iniziativa per la pace”

La presidente del Consiglio Giorgia“all’inizio di quest’anno, non cinque anni fa, doveva essere il ponte” trae l’“in realtà è già diventata una, cioè una che non è indigli interessini e gli interessi europei, davanti a questo attacco frontale diche dice che l’non può nemmeno sedersi al tavolo per negoziare unagiusta per l’Ucraina“. La segretaria Ellyparla ad Accordi e disaccordi, in onda sul Nove, poco prima che laintervenga con un videomessaggio alla convention dei conservatori in corso a Washington. “È una vergogna che Giorgiavoglia partecipare ad una conferenza dove qualcuno fa il saluto nazista” diceriferendosi a Steve Bannon. “Perfino Bardella, francese di Le Pen, ha deciso di rinunciare.