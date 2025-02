Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Ucraina combatte contro un brutale aggressore. Con Trump raggiungeremo una pace giusta”

“Non potevo mancare a questa edizione” del Cpac. Così la presidente del Consiglio Giorgiaha aperto il suo intervento in video alla convention dei conservatori americani in corso a Washington. “Vorrei veramente dire grazie, ha detto, a tutti gli italo americani perché siete stati ambasciatori eccezionali del genio italiano”. “La propaganda diceva che un governo conservatore avrebbe isolato l’Italia, avrebbe scoraggiato gli investitori, avrebbe soppresso le libertà, ma erano fake. L’Italia sta meglio, occupazione a livelli record, l’economia cresce, il flusso degli immigrati si è ridotto del 60%. Stiamo facendo aumentare le libertà in tutti quanti gli aspetti della vita del paese”, ha aggiunto.“Cpac ha capito prima ancora di tanti altri che la battaglia politica per i valori di noi conservatori non sisolo negli Stati Uniti è battaglia del mondo occidentale: io credo ancora nel mondo occidentale” non solo nei confini geografici ma “come civiltà”, continua poi