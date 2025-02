Liberoquotidiano.it - Meloni: "Ucraina combatte contro brutale aggressore. Con Trump avremo pace giusta"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2025 "Nell'arco della storia molte volte europei e americani hanno dimostrato di essere figli delle parole di Pericle: “La felicità consiste nella libertà e la libertà dipende dal coraggio”. Lo abbiamo fatto quando abbiamo fermato le invasioni, quando abbiamo conquistato la nostra indipendenza, quando abbiamo rovesciato i dittatori. E lo abbiamo fatto, insieme, negli ultimi tre anni in, dove un popoloper la sua libertàun'aggressione in. Dobbiamo continuare a farlo anche oggi, lavorando insieme per unae duratura. Che si può costruire solo con il contributo di tutti, ma soprattutto che si può costruire solamente con leader forti. E io so che con Donaldalla guida degli Stati Uniti d'America non vedremo mai più quello che è accaduto in Afghanistan quattro anni fa".