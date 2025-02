Liberoquotidiano.it - Meloni: Se Occidente non può esistere senza America, non può farlo nemmeno senza Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2025 "La sinistra radicale vuole cancellare la nostra storia, minare la nostra identità, dividerci per nazionalità, per genere, per ideologia. Ma non saremo divisi perché siamo forti solo quando siamo insieme. E se l'non puòl', o meglio le Americhe, pensando ai tanti patrioti che lottano per la libertà inCentrale e Meridionale, allora non puòl'. Noi vogliamo costruire un'Italia che torni, di nuovo, a stupire il mondo. Fatemelo dire: ne stiamo dando prova". Così la premieral Cpac. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev