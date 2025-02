Iltempo.it - Meloni con gli Usa per l'Europa, Cerno: "È la prima regola della diplomazia"

Leggi su Iltempo.it

A chi accusa Giorgiadi "dare un colpo al cerchio e uno alla botte" e di impegnarsi, cioè, in esercizi di equilibrismo per dialogare sia con gli Stati Uniti di Donald Trump che con l'Ucraina di Volodymyr Zelensky, Tommasoha risposto mettendo in luce un'evidenza e cioè che il governo italiano è ora l'unico in grado di sfruttare la sua stabilità per portare al tavolo delle trattative la superpotenza Usa, l', la Russia di Vladimir Putin e il Paese aggredito ormai quasi tre anni fa. In collegamento con lo studio di 4 di sera, il programma di politica e di attualità condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra, il direttore de Il Tempo ha usato nettezza di parole: "Non ho capito quali sono le due parti. Mi stanno dicendo che ci sono l'e l'America e chedovrà decidere? Ho sentito bene? Mi è stato detto che gli Stati Uniti sono una controparte alternativa? Penso che questa cosa sarebbe una sciagura", ha scandito.