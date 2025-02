Quifinanza.it - Meloni ancora forte nei sondaggi politici, Schlein perde terreno: chi vincerebbe oggi

Giorgiaha di che rallegrarsi: al di là dei numerosi inciampi, sia nazionali che internazionali, che hanno costellato il cammino del governo negli ultimi tempi, gli elettori sembrano non avere perso la fiducia in Fratelli d’Italia: i più recenti, rispetto alle rilevazioni delle due settimane precedenti, segnano un aumento della fiducia pari al +0,3%, che porta il partito al 29,8% dei consensi.Ellysi ritrova così costretta a una riflessione: la segretaria del Pd non riesce a capitalizzare le difficoltà di FdI e le divisioni interne alla coalizione di governo. Il suo grande impegno delle ultime settimane, fra apparizioni tv, convegni e presenze fra i lavoratori in protesta, non le ha giovato: il Pdil -0,4% andando al 22,9% dei consensi. E il M5S di Giuseppe Conte è in bonaccia: rispetto alle due settimane precedenti, il termometro del gradimento continua ad essere fisso sull’11,5%.