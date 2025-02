Agi.it - Meloni alla convention dei Conservatori: "Trump è un leader forte, non si allontanerà dall'Europa"

AGI - "I nostri avversari sperano che il presidentesi allontani da noi" europei. "Ma conoscendolo come uned efficace, scommetto che coloro che sperano nelle divisioni verranno smentiti". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giorgia, in collegamento con la Cpac in corso a Washington "So che alcuni di voi potrebbero vedere l'come distante o addirittura perduta. Io dico che non lo è", ha aggiunto. "Dobbiamo diree chiaro a coloro che attaccano l'Occidente da fuori, che lo sabotano da dentro" come coloro che propugnano la cultura woke "che non ci vergogneremo mai di chi siamo" ha poi aggiunto evidenziando che "la macchina della propaganda è stata smentita" e che l'Italia "sta prosperando". "Sto lavorando per ridare un ruolo all'Italia sulla scena internazionale - ha poi proseguito - noi vogliamo costruire un'Italia che torni, di nuovo, a stupire il mondo.