Cityrumors.it - Meloni al summit dei conservatori Usa, dall’Ucraina a Trump fino all’Europa: che applausi

Leggi su Cityrumors.it

La Premier è intervenuta in un collegamento video al Cpac di Washington, ovvero al raduno annuale della destra Usa e che consensiGiorgiatorna a parlare dopo un po’ di tempo. Lo fa in un video collegamento durante la convention deiUsa e il suo intervento è stato accolto con grandi consensi da parte della platea americana. Ha cercato di dire un po’ tutto quello che voleva, anche di Ucraina, anche se non ha mai nominato Zelensky, ma ha parlato di una “pace giusta” per Kiev e celebrando siache il tanto discusso vice-presidente Usa Vance.aldeiUsa,: che(Ansa Foto) Cityrumors.itUno dei suoi interventi più attesi era proprio sull’Ucraina, visto che come Italia e soprattutto come presidente del Consiglio italiano si è parecchia esposta in questi ultimi anni sulla posizione del paese ucraino, dando sempre per scontato che sia stata aggredita dalla Russia e non certo il contrario.