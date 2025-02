Liberoquotidiano.it - Meloni al Cpac: "Dio benedica le Nazioni libere del mondo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2025 "La battaglia è dura, ma la scelta è semplice: vogliamo assecondare il declino, o combatterlo? Faremo fallire la nostra civiltà o saremo pronti a difenderla? Lasceremo ai nostri figli unpiù debole o più forte? Vogliamo che le nuove generazioni si vergognino delle proprie radici, o vogliamo che recuperino la consapevolezza e l'orgoglio di ciò che siamo e insegnarglielo? Io ho fatto la mia scelta molto tempo fa, e combatto per ogni giorno per onorarla. Io so che non sono sola in questa battaglia e che siamo dalla stessa parte tutti insieme. E questo fa la differenza. Grazie a tutti! Dio vi! Dioledel!". Così Giorgiaal. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev