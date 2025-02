Lapresse.it - Meloni al Cpac: “Avversari sperano Trump si allontani da noi ma sbagliano”

Giorgiaal. Nonostante le polemiche nate dopo il saluto romano di Steve Bannon (per cui il leader di RN Jordan Bardella ha deciso di annullare il suo intervento alla conferenza), la premier è intervenuta in videomessaggio alla Conservative Political Action Conference organizzata nel Maryland, vicino a Washington, Stati Uniti.al: “Lavoriamo senza sosta per ripristinare ruolo Italia”Il governo “lavora senza sosta per ristabilire il giusto ruolo dell’Italia sulla scena internazionale”, ha detto la premier intervenendo in videocollegamento alla conferenza dei conservatori Usa.“sida noi ma”“I nostriche il presidentesida noi“, ma “hanno torto”, ha aggiuntoin riferimento ai rapporti tra Usa e Europa.