Thesocialpost.it - “Melania Trump odia il marito”: il nuovo libro choc di Michael Wolff svela i retroscena

Leggi su Thesocialpost.it

Il 25 febbraio 2025 uscirà negli Stati Uniti All or Nothing, l’ultimodi, giornalista noto per le sue inchieste su Donald. Questovolume promette di fare scalpore, come già accaduto con le sue precedenti opere, che hanno rivelatoscottanti sulla vita del 45° presidente degli Stati Uniti e sulla sua cerchia. Secondo le anticipazioni di Vanity Fair e Daily Beast, ilnon risparmia nessuno, e in particolare concentra l’attenzione sulla figura di, la moglie del presidente, facendo emergere dettagli inediti e controversi sulla loro relazione.: “fottutamente” ilcita una fonte anonima vicina alla famiglia che afferma che la First Lady “fottutamente” il, esprimendo sconcerto per il fatto che tale sentimento sia ormai di dominio pubblico.