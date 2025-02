Lapresse.it - Medioriente, Hamas si prepara alla nuova consegna degli ostaggi israeliani

Sono iniziatitivi per laa Rafah. Combattenti delle Brigate Qassam, l’ala militare di, sono stati dispiegati nel luogo in cui avverrà ladi sei prigionierinel sud della Striscia di Gaza. Un altro palco simile è stato allestito nel campo profughi di Nuseirat, nel centro dell’enclave palestinese. Intanto la famiglia della prigioniera israeliana deceduta Shiri Bibas, la madre dei bambini Kfir e Ariel, conferma che i resti restituiti ieri dasono effettivamente quelli della donna, identificati dell’Istituto di medicina legale di Israele.IN AGGIORNAMENTOAllestito palcoa Rafah perha allestito dei palchi a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, e nell’area di Nuseirat, nel centro della Striscia, per ladi seiprevista oggi.