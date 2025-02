Ilfattoquotidiano.it - Medicina territoriale, dopo il Covid il sistema è ancora in crisi. E i lavori finanziati dal Pnrr sono in ritardo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

passati cinque anni da quando il 20 febbraio 2020 a Codogno, in provincia di Lodi, è stato individuato il primo caso diin Italia. L’inizio di un’emergenza che, certificano i dati dell’Istituto superiore di sanità, ha causato oltre 197mila morti. Tra ondate, varianti e vaccinazioni di massa, la sanità pubblica ha affrontato unasenza precedenti che ha messo in luce le fragilità del Ssn e in particolare della. Complice anche il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento di malattie croniche, è emersa la necessità di investire una parte dei fondi delper costruire una rete di assistenza capillare. Ma a tre anni dall’avvio del Piano, con la scadenza di giugno 2026 sempre più vicina, i numeri mostrano che la maggior parte dei progetti ha accumulato un forte