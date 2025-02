Lettera43.it - Media: «Gli Usa minacciano stop a Starlink in Ucraina se salta l’accordo sulle terre rare»

Tre fonti informate hanno riferito a Reuters che gli Stati Uniti hanno sollevato possibilità di tagliare l’accesso aall’se questa non dovesse firmare. L’accesso di Kyiv al sistema Internet satellitare di Elon Musk è stato sollevato nelle discussioni tra funzionari americani e ucraini dopo che Volodymyr Zelensky aveva rifiutato la proposta di Scott Bessent, segretario al Tesoro Usa. Secondo le stesse fonti, all’era stato detto che avrebbe subito un’imminente interruzione dise non avesse raggiunto un’intesa sui minerali essenziali. Si ricorda che gli Stati Uniti hanno chiesto il controllo di alcune risorse ucraine in cambio degli aiuti militari forniti a Kyiv per contrastare l’invasione russa.Non è ancora noto severrà firmato a breve oppure noCosa ne sarà delè ancora incerto.