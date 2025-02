Ilrestodelcarlino.it - McDonald’s dona ai fragili 200 pasti caldi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CARPI e MIRANDOLA La quinta edizione di ’Sempre aperti are’ arriva a Carpi e Miranolda dove, Fondazione per l’Infanzia Ronald Mcld e Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna,no insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. I ristoranti sulla tangenziale Bruno Losi ( a Carpi) e in via G. Agnini (a Mirandola) sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano dei, ritirati e distribuiti all’associazione Porta Aperta. Lezioni in provincia di Modena, doveconta 11 ristoranti, sono parte di ’Sempre aperti are’, l’iniziativa benefica die Fondazione per l’Infanzia Ronald Mcld nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza.