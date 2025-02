Juventusnews24.com - Mbangula Juve e un futuro che resta in bilico. Per i bianconeri non è incedibile: già fissato il prezzo di partenza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24e unchein. Per la dirigenza bianconera l’esterno belga non èa priori: giàildiIl Corriere dello Sport di oggi non ha alcun dubbio sul mercato. Iproveranno a ripetere operazione alla Soulé e Huijsen anche nel corso della sessione estiva 2025. Tra i giovani che hanno più mercato c’è sicuramente Samuel.Per l’esterno lo scorso inverno ci avevano provato in particolare West Ham e Lens ma senza successo. In estate il discorso potrebbe radicalmente cambiare: si parte da una valutazione di 20-25 milioni di euro.Leggi suntusnews24.com