Dayitalianews.com - Maxi rissa originata da un palpeggiamento, ben venti giovani coinvolti

Triste consuetudine ormai del capoluogo salentino, unafa scattare l’allarme anche sulla malamovida della provincia leccese., violenza estrema, sangue e feriti. Questo quanto è andato in scena nel centro di Ruffano, all’esterno di un bar, nella serata di venerdì. A scatenare il putiferio è stato un presuntoai danni di una ragazza, fidanzata di uno deipoinella. Piazzatta Fiorito, così, si è trasformata in uno scontro di guerriglia e un vero e proprio campo di battaglia. Gli insulti e le provocazioni, alimentati anche dall’alcol, hanno presto lasciato spazio alla violenza con le mani.all’esterno di un bar, indagini in corsoSono volati spinte, pugni, calcioni e addirittura bottiglie di vetro usate come armi.