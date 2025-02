Agi.it - Mattia Cossettini morì per un aneurisma. Nuova autopsia sul bimbo morto in Egitto

AGI -a 9 anni a Marsa Alam, dove si trovava in vacanza a gennaio coi suoi genitori, per un'emorragia cerebrale causata da un, non per un tumore al cervello e nemmeno per una polmonite batterica. Sono gli esiti dellavoluta dai genitori, assistiti dall'avvocata Maria Virginia Maccari, ed eseguita dai sanitari dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Si esclude con certezza la presenza di altre patologie concomitanti" si legge nella nota della famiglia in riferimento alle ipotesi formulate dalla Direzione Sanitaria del Mar Rosso.