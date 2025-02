Lapresse.it - Mattarella dal 3 marzo in Giappone, rilancio delle relazioni per “sminare” i dazi di Trump

Sergiosarà dal 3 al 9in visita ufficiale in. Il presidente della Repubblica, a 16 anni dall’ultimo viaggio che fu di Giorgio Napolitano, farà tappa a Tokyo, Kyoto e Hiroshima. La missione in Estremo Oriente arriva a coronamento di un biennio in cui si sono molto intensificati i rapporti bilaterali tra i due Paesi, iniziato a gennaio 2023 con l’entrata in vigore del Partenariato strategico e potenziato dal Piano di azione siglato l’estate scorsa a margine del G7 a Borgo Egnazia.Il viaggio die idiL’incontro, quindi, servirà a mettere in luce la crescita dell’import-export tra Roma e Tokyo e, contemporaneamente, a rilanciare ancora di più la cooperazione bilaterale con la quarta economia mondiale. La visita diera ‘in cantiere’ da tempo, ma arriva in un momento in cui, con iannunciati dal presidente Usa Donalde nuovi venti di protezionismo pronti a soffiare, si rischia la contrazione di alcuni settori di esportazione: naturale, quindi, tentare ildi altrepossibili.