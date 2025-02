Anteprima24.it - Mastella: “Con De Luca se c’è ma senza imposizioni da PD e M5s”

Tempo di lettura: < 1 minuto "Presenteremo la lista, attendiamo il dato che riguarda la Corte Costituzionale per decidere, ora ogni tipo di discorso sul Desì o no sembra un pò scortese . In caso di candidatura siamo pronti a sostenerlo in caso contrario vedremo. Non è che possiamo dare sostegno al Movimento 5 Stelle, dove a Benevento ci fottono ad altre parti sono contro". Parla così Clemente, sindaco sannita, presente ad Avellino per l'inaugurazione della nuova segreteria del partito "Noi di Centro".