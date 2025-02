Internews24.com - Masini a Dazn: «Inter arrabbiata, ma resta una delle squadre più forti d’Europa! Un sogno giocare a San Siro…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl centrocampista del Genoa, Patrizio, ha parlato cosi nel pre gara della sfida contro l’. Ecco le dichiarazioniPochi minuti ancora al calcio d’inizio diGenoa, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Nerazzurri che dopo la dura sconfitta contro la Juve, dovrà ricompattarsi per continuare il suo duello con il Napoli, avversario del prossimo turno di campionato. Prima volta a San Siro per Patrizio, centrocampista del Grifone, che partirà titolare. Il giocatore ha parlato cosi ai microfoni dinel pre partita. Ecco le sue dichiarazioniLE PAROLE- «L’, maunamigliori. Dovremo fare del nostro meglio per uscire con un buon risultato.qui ovviamente mette un po’ di soggezione, ma è unche avevo da bambino»GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): 13 J.