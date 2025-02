Sport.quotidiano.net - Martinez, esordio contro il passato. Inzaghi al test Genoa tra crisi e sogno

Per la prima volta dall’inizio del campionato, ad aprire l’annuncio della formazione dell’Inter non sarà il volto di Yann Sommer sul maxischermo. Lo svizzero si è operato ieri al pollice della mano destra, potrebbe star fuori un mese. Già da oggi lo sostituirà Josep, alla prima da titolare in A col nerazzurro indosso proprio nel confronto con la squadra da cui proviene, il. Una grande occasione e una responsabilità non da poco, in un passaggio chiave della stagione.guarda il calendario: dopo i rossoblu (20.45 a San Siro), ci saranno la Lazio martedì in Coppa Italia, il Napoli in trasferta in A, le due sfide al Feyenoord in Champions, con in mezzo il Monza al Meazza e l’Atalanta a Bergamo. Quindi la sosta, prima della quale Sommer potrebbe non esserci. Il tecnico, dopo la sconfittala Juventus di domenica scorsa, cambierà poco altro in formazione.