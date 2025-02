Juventusnews24.com - Marotta recrimina su Juve Inter: «Sconfitta immeritata, la mentalità deve rimanere sempre la stessa. Calciomercato? Lavoriamo per chiuderlo prima di ferragosto ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24su: tutte le dichiarazioni del presidente nerazzurro sul derby d’Italia anche sulIl presidente dell’Beppeha parlato a Sky e DAZN ritornando sul match perso contro lae sulla chiusura del.COLLOQUIO CON LA SQUADRA- «Niente di straordinario: venivamo da una, tra l’altro, e volevamo confrontarci. Nel mio ruolo, volevo incoraggiarli e spingerli a reagire. Vogliamo affrontare la partita di questa sera nel migliore dei modi. Larestarela: siamo l’, un grande club, vogliamo arrivare in fondo ovunque. Affronteremo 7 partite in 20 giorni, non sarà facile per Inzaghi dosare le energie. »QUANDO FINISCE IL MERCATO ESTIVO DEL PROSSIMO ANNO?DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO? – «E’ nato un confronto tra le leghe, come sapete questo dipende dalle leghe e dall’Uefa, non dai singoli club.