Marotta: «Noi presenti per l'Inter! Una differenza col Napoli»

Il presidente nerazzurro Giuseppeha parlato nel pre-partita di Inter-Genoa per Sky Sport. C’è grande fiducia nella squadra.PRE – Giuseppeha detto questo prima del calcio d’inizio della partita tra Inter e Genoa: «Ci sono momenti in cui tutti dobbiamo esseree parlare poco. Serve per dare sicurezza a tutti, ci vuole anche rispetto. Non c’è nulla da rimproverare, dobbiamo arrivare a 100. Quando rapamo un grande club dobbiamo fare bene in tutte le competizioni e fare il meglio. La squadra può competere, dobbiamo lavorare e giocare per fare il massimo. Se altri saranno più bravi di noi ci inchineremo, altrimenti saremo felici. Io dico che siamoe lottiamo per ogni traguardo. La Champions League manca da anni e la vogliamo raggiungere, ma non perdiamo di vista il campionato assolutamente.