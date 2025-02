Inter-news.it - Marotta: «Firmo per vincere tutto! Inzaghi ha un problema grosso»

Leggi su Inter-news.it

è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo, alle ore 20.45, andrà in scena l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A Inter-Genoa. Ecco quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN dal presidente interistaCORAGGIO – Giuseppeha parlato così prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa: «Il confronto avuto in settimana? Niente di straordinario, eravamo reduci da una sconfitta anche immeritata e quindi era giusto ritrovarsi e confrontarsi. Da parte mia serviva un incoraggiamento in più e la ricerca del perché, poi chiaramente il confronto con l’allenatore è avvenuto nel migliore dei modi e quindi ci apprestiamo ad affrontare questa partita stasera». FIRME E CONTROFIRME –prosegue ribadendo quale dev’essere la mentalità dell’Inter: «Se la Coppa Italia passa in secondo piano? La mentalità deve essere quella di dover partecipare alle competizioni per arrivare in fondo, ilè che abbiamo sette partite in venti giorni e quindi sarà difficile perdosare le energie.