Ilgiorno.it - Mario Tozzi torna in tv con Sapiens: “La tecnologia? Meglio la cultura. Dare più spazio alla natura significa vivere in sicurezza”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – La passione di, geologo, divulgatore scientifico, saggista e conduttore televisivo, nel dibattere di sostenibilità e cambiamenti climatici è contagiosa. Ricercatore del Cnr, ha esordito in tv nel 1996 a “Geo&Geo” a fianco di Licia Colò. A maggio ripartirà “- Un solo pianeta” in onda su Rai 3. Com’è iniziata la sua carriera televisiva? “Per caso. Ero in Rai con il mio amico etologo che doveva commentare i documentari. Mi chiesero di parlare della Terra, poco dopo mi mandarono in diretta su “Geo&Geo””. E da lì è stata una escalation. “Dopo circa 8 anni di collaborazione a“ Geo&Geo”, Licia Colò che aveva una casa di produzionequale erano stati assegnati 150 documentari sull’Italia da Rai International, propose a Renzo Arbore, all’epoca direttore, il documentario di prova.