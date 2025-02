Biccy.it - Marina Occhiena, messaggio a Tommy Cash: “Ti prego ascoltami”

è un genio, ma purtroppo non tutti lo hanno capito. La sua canzone, Espresso Macchiato, è già diventata virale e all’Eurovision Song Contest tutti gli occhi saranno su lui. Il cantante nel suo brano ironizza sugli stereotipi degli italiani e cita caffè, spaghetti, lusso e mafia. E proprio per questo molti italiani si sono sentiti offesi (?) in particolar modo Caterina Balivo che in tv ha più volte polemizzato. Lo ha fatto anche, ospite nel suo programma.L’ex Ricca e Povera, in qualità di “persona famosa in Estonia” ha fatto un appello diretto ache nel suo brano canta “I miei soldi sono tanti, lavoro senza sosta / Ecco perché sto sudando come un mafioso”.: “Guardami negli occhi e cancella quella frase”“Vorrei che se lui fosse davanti la tv capisse che io lo voglio guardare negli occhi” – ha detto– “e dirgli che finché sono luoghi comuni come pizza, spaghetti, mandolino, ci divertiamo anche noi.