Laspunta.it - Marina di Latina, approvata mozione per sgravi sulle aree private destinate a parcheggio temporaneo

È stataall’unanimità, lapresentata dal capogruppo del M5S Maria Grazia Ciolfi avente ad oggetto la tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) per i proprietari delleadibite apresso ladi, con un emendamento proposto dal consigliere Furlanetto e sottoscritto anche dalla consigliera proponente.“Lamira a valutare le possibili modifiche al regolamento TARI nella parte relativa alla TARIG per rendere la tassa più sostenibile per questa fattispecie di servizio. Se non sarà possibile modificare il regolamento, il Comune – spiega la consigliera – valuterà una forma dio sulla tassa o delle misure compensative per renderla più equa. Ringrazio l’assise per aver accolto la proposta, nata su istanza dei proprietari dei terreni.