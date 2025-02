Inter-news.it - Marianella: «Il Genoa arriva meglio dell’Inter! Solo in Italia una cosa»

ha parlato di Inter-, partita in programma domani sera. Il giornalista avvisa sull’ostacolo guidato da Patrick Vieira.LA PARTITA DI SAN SIRO – Su Sky Sport si parla di Inter-, match in programma domani alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia del successo dopo il KO contro la Juventus all’Allianz Stadium per 1-0. Possibile qualche cambio per Simone Inzaghi, che potrebbe far riposare Hakan Calhanoglu (clicca QUI per la probabile formazione). Massimoha analizzato la partita di domani sera, sottolineando appunto il concetto del mini turnover da parte del tecnico nerazzurro. Questo il suo intervento: «Ilcome condizione, ma l’Inter come squadra è la più forte ine tra le più complete in Europa. Chiaro che scenderà in campo da favorita, ovvio che Inzaghi possa fare turnover viste le tante competizioni.