Ilrestodelcarlino.it - Maria Pia Timo porta in scena "In tutti i sensi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 22 febbraio 2025 – Domenica 23 febbraio, alle 21, il palco del Teatro Astra di Misano Adriatico si illuminerà con la comicità brillante diPia, protagonista del monologo In, scritto da Roberto Pozzi e inserito nella rassegna Astra Verba Ridens. Lo spettacolo è un viaggio coinvolgente attraverso i cinquearistotelici – tatto, gusto, olfatto, vista e udito – arricchito da riflessioni divertenti e curiose. Laesplora come percepiamo il mondo, ponendo domande che fanno sorridere e riflettere: Il viola che vedo io è lo stesso che vedi tu? Per me questo è salato, per te è insipido? Il senso di libertà può essere considerato il sesto senso? Uno show tra comicità e scienza «Inè uno spettacolo che parte daitradizionali per raccontare anche quelli meno noti, come l’equilibrio, il pudore e l’umorismo», spiega la