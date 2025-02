Zonawrestling.net - Maria Kanellis: “Sono concentrata sull’essere madre, mi vedo come part timer”

Leggi su Zonawrestling.net

ha parlato dell’abbandono della AEW e dei suoi piani futuri nel suo podcast. Era in AEW dal 2022, ma in seguito si è trasferita in ROH. Nel 2024 ha avuto problemi di salute e un intervento chirurgico per rimuovere una massa dalla ghiandola surrenale. Il suo contratto con la AEW è scaduto il 31 gennaio, rendendola una free agent.ha condiviso la sua lotta nel decidere i suoi prossimi passi, menzionando il suo desiderio di concentrarsimamma. Sta valutando le sue opzioni per il futuro. “Credo che i tempi per il wrestling a tempo pieno siano finiti. Nel futuro mimamma, ma non é un addio, potrei tornare”.