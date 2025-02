Oasport.it - Marco Villa nuovo ct della Nazionale italiana di ciclismo. La pista a Salvoldi: le scelte del Consiglio Federale

è stato nominato Commissario Tecnico dei professionisti su strada e guiderà dunque lanel quadriennio che condurrà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ilorganigrammaè stato comunicato al termine del primodelciclo, puntando sull’uomo capace di ottenere enormi risultati susuccede a Daniele Bennati e conserva la responsabilitàfemminile insieme a Diego Bragato, che continuerà a coordinare anche l’attività del Team Performance.Al 56enne l’arduo compito di ottenere risultati rilevanti nei prossimi grandi appuntamenti internazionali, a cominciare dagli Europei e dai Mondiali in programma sul finire di questa annata agonistica.Velo sarà invece ilCTstrada femminile, mentre sono aumentati i carichi di lavoro per Dino: si concentrerà sempre sugli juniores tra strada e, ma sarà anche il CTper gli under 23 e gli elite.