Gamberorosso.it - Marco Martini, lo chef di Roma che faceva il rugbista: "Ho avvicinato la città alla cucina stellata"

È in corso il Sei Nazioni, la più importante competizione di rugby. Fra le poche manifestazioni sportive in grado di catalizzare lo stesso interesse di un big match di calcio. E pensando proprioovale è stato facile ricordarsi di una vecchia promessa, rimasta tale per qualche infortunio di troppo. Stiamo parlando di un professionista affermato della, lostellato, che da nove anni gestisce l'omonimo ristorante all’interno del The Corner, un hotel dai tratti liberty che dà su viale Aventino. Sebbene risulti ancora giovane, il cuoco di Colleferro può considerarsi un veterano del mestiere. Adesso, anche un abile imprenditore, capace di resistere all’ondata di chiusure e aprire un altro locale. Negli anni è certamente maturato. Eppure, a sentirlo non sembra cambiato di una virgola.