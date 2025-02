Marcia Giorgi firma il record italiano e vince la 35 km di Antalya

Leggi su Sportface.it

Eleonoraottiene il primatodella 35 km,ndo la gara diin 2h41:54. L’atleta delle Fiamme Azzurre si impone in Turchia, in occasione del suo primo impegno annuale e conquista lo standard per i Mondiali di Tokyo in programma per settembre. L’azzurra migliora il proprio personale e MPI precedente, il 2h43:43 realizzato a Grosseto nel 2020. Il tempo divale ma migliore prestazione mondiale dell’anno, oltre all’undicesima di sempre al mondo, nella specialità che ancora per questa stagione sarà considerata distanza ufficiale World Athletics. Alle spalle di, la kazaka Galina Yakusheva ottiene l’argento in 2h57:27, mentre è terza la connazionale Polina Repina, autrice di un 3h07:36.LE PAROLE DI“È stata una gara piena di imprevisti nei giorni precedenti – dichiaradopo il successo – Abbiamo perso la coincidenza da Istanbul causa forte nevicata e abbiamo rischiato di non arrivare in tempo per la gara, ma grazie all’aiuto degli organizzatori siamo riusciti a partire ieri.