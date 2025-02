Marcia Eleonora Giorgi fa il record italiano nella gara dei 35 km | è pass mondiale

Leggi su Ilfaroonline.it

Antalya, 22 febbraio 2025 – Arriva uno splendidodida. L’atleta delle Fiamme Azzurre, già bronzodel 2019 a Dubai, mette a segno un super primato personale, nel primo impegno agonistico della stagione.della 35 km, in programma ad Antalya in Turchia, l’Azzurra segna il tempo di 2h41:54 e conquista la qualificazione per i prossimi Mondiali di Atletica a Tokyo, di settembre.“È stata unapiena di imprevisti nei giorni precedenti – raccontadalla Turchia, come riporta fidal.it– Abbiamo perso la coincidenza da Istanbul causa forte nevicata e abbiamo rischiato di non arrivare in tempo per la, ma grazie all’aiuto degli organizzatori siamo riusciti a partire ieri. La notte tra giovedì e venerdì abbiamo dormito solo 3 ore, quindi oggi era una vera sfida e non sapevo cosa aspettarmi”.