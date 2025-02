Marcell Jacobs e quel brano scelto su TikTok | Voglion farsi i ca*** miei Il sospetto messaggio a Tortu – Il video

Leggi su Open.online

Rompe il silenzio, che per giorni ha evitato qualsiasi tipo di commento sulla vicenda di presunto spionaggio che vede coinvolto il fratello di Filippo. Il campione olimpico, che proprio conaveva vinto l’oro anche nella staffetta 4×100 a Tokyo, dal suo profilomanda unabbastanza chiaro per rivali e persone a loro vicine. Pochi giorni fa era circolata l’indiscrezione su una telefonata di chiarimento tra. Quest’ultimo si è sempre detto estraneo ai fatti che vedono indagato il fratello, suo manager. Per il suohaildi Simba La Rue, che recita: «i cazzi, tu cosa vuoi da me. Fatti un po’ i cazzi tuoi. Se cerchi sostanze e droghe.».canta e fa il gesto come a dire «non ne troverai».